Москва, 17 мая, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы нашла недочёты в столичном законопроекте о реновации, который Мосгордума должна рассматривать в первом чтении 17 мая. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством отзыв по законопроекту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

В прокуратуре, в частности, подчеркнули, что федеральный закон, устанавливающий основы реновации, ещё не принят Государственной думой, и если Мосгордума одобрит свой проект, то впоследствии может потребоваться его корректировка.

Также в отзыве указывается, что проект закона позволяет на любой стадии программы реновации провести общее собрание собственников многоквартирного дома, чтобы принять решение об исключении дома из программы реновации, однако «правовые последствия принятия такого решения проектом закона не урегулированы». По мнению прокуратуры, соответствующая статья законопроекта нуждается в доработке в связке с Жилищным кодексом.

Кроме этого, ведомство обращает внимание на неоднозначность ряда формулировок в документе. В качестве примера таковых приводятся термины «улучшенная отделка», «эстетическая функция», «современные панельные конструкции», «высокая энергоэффективность», «современные стандарты приспособления», «вариативность планировки», «минимизированный перепад» и другие.

«С учетом изложенного проект нуждается в доработке», — отмечают в прокуратуре. Сообщается, что заключение было направлено в Мосгордуму заместителем прокурора Москвы Константином Кремневым.

Напомним, проект закона «о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав» при проведении реновации в Москве 13 мая внёс на рассмотрение в городской парламент мэр столицы Сергей Собянин. Московский законопроект по объему меньше федерального и призван послужить его дополнением. Документ уже поддержали государственно-правовое управление аппарата Мосгордумы и комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике.

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