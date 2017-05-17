Барнаул, 17 мая, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания, «Росводоканал Барнаул» и МУП «Энергетик» г. Барнаула определили список исполнителей коммунальных услуг, которые в I квартале 2017 года сработали хуже всех. В этот антирейтинг вошли жилищные организации, которые с начала года нарастили дебиторскую задолженность. Выяснилось, что процент оплаты в некоторых из них не превышает 59%. Как пояснили сегодня, 17 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиалаООО «Сибирская генерирующая компания», каждая ресурсоснабжающая организация составила свой рейтинг недобросовестных управляющих организаций. Затем результаты были объединены, и в общий список попали те УК и МУПы, которые были упомянуты минимум двумя членами ассоциации.

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В итоге антирейтинг возглавили управляющая организация «Трест Центрального района» и УК «Старый Барнаул». Их назвали все три поставщика ресурса. Общий долг «Трест Центрального района» перед всеми тремя поставщиками коммунальных услуг превышает 7,6 млн рублей, дебиторская задолженность «Старого Барнаула» — более 13,5 млн рублей. В лидерах антирейтинга также — УК «Аверс», которая должна СГК и водоканалу свыше 13 млн рублей, УК «ЖЭУ 6 Октябрьского» чей долг за тепло и воду превышает 21 млн рублей.

«К нашему большому сожалению список компаний, входящих в антирейтинг, куда стабильнее, чем рейтинг лучших управляющих организаций. «Трест Центрального района», УК «Аверс» — мы и ранее называли их в числе самых ненадежных партнеров, и ситуация по-прежнему остается непростой. В идеале таких компаний быть на рынке просто не должно и жителям надо очень взвешенно подходить к выбору организации, которой они доверяют управление своим домом», — отметил директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК Игорь Холодков.

Также энергетики отметили отдельные списки. В них попали: ООО «Прогресс Плюс» с долгом перед СГК в размере почти 70 млн рублей; УК г. Барнаула «Уют и Согласие», не рассчитавшаяся с МУП «Энергетик» за 4 месяца потребления тепла и воды; УК «ЖЭУ-38», которая задолжала Барнаульскому водоканалу почти 1,8 млн рублей.

«Мы всегда приветствуем факт сокращения списка недобросовестных партнеров. В рамках своих возможностей мы стараемся идти навстречу в вопросах реструктуризации долга, рассрочки его оплаты. Но работа всегда должна быть взаимной. Каждая из сторон должна выполнять свои обязательства. Мы — поставлять ресурсы, а управляющие компании и жители — своевременно за них рассчитываться», — сказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самый проблемный потребитель воды в Ставрополе — управляющие компании, задерживающие выплаты собственников домов. Об этом в апреле 2017 года заявила начальник отдела сбыта и организации коммерческого учета МУП «Водоканал» г. СтаврополяТатьяна Руденко.