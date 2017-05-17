Вашингтон, 17 мая, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Глава комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффец направил исполняющему обязанности главы ФБР Эндрю Маккейбу письмо с требованием представить все имеющиеся записи экс-главы ведомства Джеймса Коми относительно любых его контактов президентом США Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как следует из письма, текст которого опубликован на официальном сайте Палаты представителей, в комитете рассчитывают получить всю соответствующую документацию до 24 мая.

Ранее, напомним, газета The New York Times сообщила, что Джемс Коми изложил в служебной записке содержание своей беседы с Дональдом Трампом, имевшей место в феврале 2017 года. Отмечалась, что встреча состоялась на следующий день после того, как советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за появившейся в СМИ информации о его контактах с послом России Сергеем Кисляком.

По сведениям издания, из записки следует, что Трамп просил Коми «замять это дело». Директор ФБР воспринял действия главы государства как неправомерные и задокументировал содержание разговора.

Администрация президента США уже прокомментировала данную информацию. В Белом доме заявили, что глава государства «никогда не просил Коми или кого-либо ещё прекратить любое расследование, в том числе расследование, проводимое в отношении Флинна», и подчеркнули, что Трамп проявляет «глубочайшее уважение» к американской правоохранительной системе и проводимым ею расследованиям.

Сомнения в достоверности появившейся в СМИ информации, тем временем, выразил ряд сенаторов, передаёт Washington Examiner. Так, глава комитета по разведке Сената Ричард Барр заявил, что для подобных обвинений требуется нечто большее, чем просто анонимные источники. «Я уверен, что директор ФБР, вероятнее всего, рассказал бы нам о такой просьбе президента, но он никогда не упоминал о ней», — сказал Барр.

Схожее мнение высказал и сенатор Линдси Грэм, который заявил, что нельзя судить кого-либо при отсутствии доказательств. «Я не намерен комментировать эту записку. Мы не собираемся никого судить на основании клочка бумаги», — сказал он.