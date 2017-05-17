Хабаровск, 17 мая, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Читайте также: Стратегия экономической безопасности РФ: важна, но малореальна

Рост экономики

«Стратегия экономической безопасности — документ интересный. Причем интересен он в двух отношениях. Во-первых, это некоторое видение ситуации со стороны власти. Но не то, как ситуация будет развиваться, но как хотелось бы, чтобы она развивалась. В этом плане и имеет смысл оценивать ее роль для развития Дальнего Востока, уже традиционно отнесенного к приоритетам социально-экономического развития страны. Хорошо это или плохо для региона — сказать трудно. Хорошо в том плане, что есть риторика, под которую можно будет торговаться с федеральным центром о дополнительных средствах, ресурсах, еще чем-то очень нужном. Понятно, что все это дадут, если оно будет у самого федерального центра», — считает Леонид Бляхер.

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«Здесь мы переходим к «во-вторых». К сожалению, каких-то качественно новых источников получения средств, новых принципов экономической политики мы в самой стратегии не обнаруживаем. Иными словами, если мир наконец одумается, начнет снова потреблять наше сырье, если цены на него взлетят к сияющим высотам, то все будет замечательно. Только это обстоятельство в ближайшие годы кажется весьма сомнительным. В отличие от ситуации начала 90-х годов прошлого века, сегодня кризис не в России, а в мире. Спад производства или, по крайней мере, его стагнация имеют место быть в большей части стран. А это значит, что взлет цен на сырье пока откладывается на неопределенный срок, по «независящим от фирмы обстоятельствам». В этом варианте приоритет Дальнего Востока может свестись к еще большему укреплению здесь полицейского порядка, появлению новых громких судебных процессов, спаду и без того не бурлящей деловой активности. В условиях неопределенности на рынке, неопределенности в социальной жизни, только одна стратегия может быть успешной: не мешать людям выживать. Люди, особенно на Дальнем Востоке, существа чрезвычайно приспосабливаемые. Они придумают, как выжить при любом катаклизме, при любых ценах на нефть. Надо только как-то изловчиться и… перестать пытаться их развивать, ими руководить. И тогда все получится», — убежден политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года. В ней определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.

Основными целями стратегия определяет повышение устойчивости экономики к влияниюю внешних воздействий и угроз, обеспечение экономического роста, поддержание научно-технического потенциала. Главными инструментами названы улучшение инвестиционного климата, деофшоризация экономики (при этом звучат предложение о создании офшоров), совершенствование механизма ответных мер в случае применения санкций, оптимизация налоговой нагрузки на бизнес, повышение эффективности бюджетных расходов, преодоление зависимости от импортных поставок сложного оборудования и предотвращение рейдерских захватов.