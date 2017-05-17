Пекин, 17 мая, 2017, 03:56 — ИА Регнум. Китай направил команду миротворцев из 190 солдат и офицеров, служащих в города Далянь на Северо-Востоке Китая в Мали для проведения миротворческой миссии в рамках ООН, передает 16 мая агентство «Синьхуа».

Флаг КНР

Отправленная команда является частью контингента пятой миротворческой миссии Китая в Мали, состоящей из 395 служащих, среди которых — охранный персонал, военные инженеры и медики.

Оставшаяся группа отправится в Мали 24 мая, чтобы сменить четвертую миротворческую миссию. 79 членов пятой группы миротворцев ранее также принимали участие в третьей миротворческой группе.

Пятая группа пробудет в Мали в течение года, выполняя задачи по обеспечению безопасности, починке железнодорожных путей, мостов, аэродромов, а также экстренные спасательные операции и оказывая медпомощь.