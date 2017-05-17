Пекин, 17 мая, 2017, 03:15 — ИА Регнум. Китай подписал соглашение с Международной организацией по миграции (МОМ) при ООН на $1 млн по межсекторальной помощи, которая будет направлена на помощь внутренним мигрантам, уязвимым общностям и возвращенцам в Сомали, передает агентство «Синьхуа».

Вид на Могадишо с воздуха

В заявлении МОМ говорится, что проект, который затронет более 15 тыс. человек, будет поддержан ООН.

Проект призван оказать жизненно-важную помощь вынужденным переселенцам и тем, кто находится в уязвимом положении в связи с засухой и иными бедствиями.

«Пожертвования в адрес гуманитарных программ МОМ являются еще одним важным этапом в отношениях между организацией и Китаем», — заявил гендиректор организации Уильям Леси Свинг.

Свинг, подписавший соглашение 15 мая с Министерством торговли Китая в кулуарах форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», назвал трудовую миграцию ключевым элементом формирования «сообщества пояса и пути».

По его словам, содействие движению капитала, товаров и услуг принесет огромную выгоду мировому сообществу.

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