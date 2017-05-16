Луганск, 17 мая, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий не исключает возвращения ЛНР в состав Украины в случае смены режима в Киева. Об этом он заявил в интервью газете «Известия», опубликованном 17 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: «Мы — русский мир». И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно», — сказал Плотницкий.

По словам главы ЛНР, «неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ».

«Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придёт время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния», — заявил он.

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Плотницкий также рассказал, что до начала боевых действий на территории Луганской области проживало 2,2 млн населения, в настоящее время в ЛНР проживает чуть больше 1,5 млн человек. При этом, по его словам, немало людей сегодня «живут, работают или служат в Луганской Народной Республике, но прописаны на временно оккупированных территориях».

«93% вернувшихся людей — это не просто возвращение тех, кто проживал до войны в границах республики, мы учитываем также людей, которые жили на территории области и принимали участие в референдуме. Многие из них переехали жить к нам, скрываясь от преследований или по идеологическим мотивам», — сообщил он.

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