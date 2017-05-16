Вашингтон, 17 мая, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Администрация президента США опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Дональд Трамп якобы просил бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна, передаёт телеканал RT.

Белый дом

«Хотя президент неоднократно высказывал своё мнение о том, что генерал Флинн порядочный человек, который служил и защищал нашу страну, президент никогда не просил господина Коми или кого-либо ещё прекратить любое расследование, в том числе расследование, проводимое в отношении Флинна», — говорится в заявлении Белого дома.

В администрации президента также подчеркнули, что Дональд Трамп проявляет «глубочайшее уважение» к американской правоохранительной системе и проводимым ею расследованиям.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что Джемс Коми изложил в служебной записке содержание своей беседы с президентом в феврале 2017 года. Отмечалась, что встреча состоялась на следующий день после того, как Майкл Флинн подал в отставку из-за появившейся в СМИ информации о его контактах с послом России Сергеем Кисляком.

По сведениям издания, из записки следует, что Трамп просил Коми «замять дело». Директор ФБР воспринял действия главы государства как неправомерные и задокументировал содержание разговора.

9 мая Дональд Трамп принял решение об отставке Джеймса Коми с поста главы ФБР.