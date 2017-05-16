Пекин, 17 мая, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Российский международный олимпийский университет (РМОУ) откроет филиал в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

Olympicuniversity.ru Выпуск программы МСА-2016 Российского Международного Олимпийского Университета

Титов выразил надежду, что Россия и Китай вместе будут работать на воспитание и развитие звезд спорта будущего.

Согласно проектному управляющему филиала, проект будет подтвержден и одобрен соответствующими органами в течение года.

Напомним, что РМОУ был создан в 2009 году в рамках Меморандума о понимании между Международным олимпийским комитетом и Оргкомитетом «Сочи 2014», а также Олимпийским комитетом России.