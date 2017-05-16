Российский международный олимпийский университет откроет филиал в Пекине
Пекин, 17 мая, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Российский международный олимпийский университет (РМОУ) откроет филиал в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.
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Титов выразил надежду, что Россия и Китай вместе будут работать на воспитание и развитие звезд спорта будущего.
Согласно проектному управляющему филиала, проект будет подтвержден и одобрен соответствующими органами в течение года.
Напомним, что РМОУ был создан в 2009 году в рамках Меморандума о понимании между Международным олимпийским комитетом и Оргкомитетом «Сочи 2014», а также Олимпийским комитетом России.