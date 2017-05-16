Киев, 17 мая, 2017, 02:21 — ИА Регнум. «Потребуется год-два и более и где-то в рамках государства один миллиард долларов», — сказал Федиенко.

Засов

По словам эксперта, реализация указа Порошенко возможна, однако для этого потребуется блокировать не только сами сайты, но и «всю автономную систему, на которой находятся эти сайты, и другие платформы, не перечисленные в санкциях».

Таким образом, пояснил он, украинские пользователи будут в конечном итоге лишены не только доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а и к другим платформам, которые находились в этой системе.

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Тем временем Национальная комиссия Украины, занимающаяся госрегулированием в сферах связи и информатизации, распространила предупреждение для интернет-провайдеров, напомнив о возможности штрафных санкций за невыполнение указа о блокировке российских соцсетей.

Как говорится в сообщении комиссии, несоблюдение данных требований «влечёт наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан».

Как передавало ИА REGNUM, Пётр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, включив в чёрный список 1228 физических и 468 юридических лиц.

Подписанный президентом указ предусматривает в том числе блокировку на территории Украины доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», российскому поисковику «Яндекс» и бухгалтерской программе «1С».

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