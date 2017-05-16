Пекин, 17 мая, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Компартия Китая планирует укрепить лидерство в развитии философии и общественных наук с китайскими особенностями, сообщает 16 мая агентство «Синьхуа».

Структуры Компартии на всех уровнях должны поставить философию и общественные науки на свои повестки дня, ведя и развивая их, говорится в руководстве, выпущенном ЦК Компартии Китая, опубликованном 16 мая.

Только лишь марксизм останется ведущей философской и общественно-научной теорией Китая, что требует бросить больше усилий на китаизацию, модернизацию и популяризацию марксизма и адаптацию его в соответствии с реалиями Китая и 21 века.

В документе также подчеркивается важность изучения новых партийных теорий, разработанных за время, прошедшее с XVIII съезда КПК в 2012 год, а также внедрение их в академические исследования.

Академическая система философии и общественных наук с китайскими особенностями должна совмещать достижения традиционной культуры страны с иностранными теориями и инновациями в знаниях, теориях и методах, говорится в руководстве.

Напомним, что один из высокопоставленных китайских партийных лидеров Лю Юньшань призвал изучать речи председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку те содержат в себе «суть марксизма, мудрость традиционной китайской культуры, а также инновационные и творческие мысли партии».