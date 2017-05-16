Кёльн, Германия, 17 мая, 2017, 01:46 — ИА Регнум. По результатам последних матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею определились все участники плей-офф турнира.

Судья

В матчах ¼ финала встретятся следующие пары команд:

Матчи четвертьфинальной стадии чемпионата состоятся 18 мая.

Напомним, 16 мая сборная России потерпела свое первое поражение в турнире, уступив команде США со счётом 3:5. В результате с 17 очками на счету Россия заняла второе место в группе А.

До этого российские хоккеисты одержали победу в шести матчах, обыграв сборные Швеции, Италии, Германии, Дании, Словакии и Латвии.