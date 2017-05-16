Вашингтон, 17 мая, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп просил бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на служебную записку Коми по итогам его беседы с президентом в феврале 2017 года.

Майкл Флинн

Как сообщается, встреча состоялась на следующий день после того, как Майкл Флинн подал в отставку из-за появившейся в СМИ информации о его встрече с послом России Сергеем Кисляком, на которой якобы обсуждались антироссийские санкции.

«Надеюсь, ты сможешь замять эту ситуацию», — заявлял, в частности, Трамп, согласно записке Коми.

Отмечается, что бывший глава ФБР задокументировал всю информацию о встрече с главой Белого дома, так как посчитал его действия неправомерными и выступал против попыток повлиять на ход дела.

Таким образом, как пишет издание, Дональд Трамп действительно пытался помешать расследованию связей его команды с Россией. В администрации президента США, между тем, отвергают все подобные заявления.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая Дональд Трамп принял решение об отставке Джеймса Коми с поста главы ФБР. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, это решение глава государства принял на основании рекомендаций генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

В СМИ позднее появлялась информация, что президент был недоволен работой Коми в течение нескольких месяцев, однако решающим поводом послужил отказ последнего предоставить советникам главы Белого дома тезисы своего предстоящего выступления в Сенате, что было воспринято Трампом как нарушение субординации.

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