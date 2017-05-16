Пекин, 17 мая, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Один из высокопоставленных китайских партийных лидеров Лю Юньшань подчеркнул важность изучения речей Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Лю, находящий в должности руководителя Партийной Школы при ЦК КПК сделал свое заявление на церемонии открытия весеннего семестра 2017 года для второй группы студентов 16 мая.

«Высокопоставленные партийцы и ведущие кадры должны руководить изучением речей Си и освоением марксистского учения в целях повышения политической осведомленности и улучшения управленческих способностей», — заявил Лю, добавляя, что речи генерального секретаря Компартии Китая являются последними на данный момент достижениями в области адаптации марксизма к китайским особенностям. Он также призвал сплотиться вокруг товарища Си.

Лю обратился к представителям руководства страны, дабы они подтвердили свою веру и служение интересам народа, оставаясь реалистами и прагматиками, смело внедряющими инновации.

Он также отметил, что речи содержат в себе суть марксизма, мудрость традиционной китайской культуры, а также инновационные и творческие мысли партии.

Напомним, Лю Юньшань также заведовал Отделом пропаганды ЦК КПК с 2002 по 2012 год. При этом, являясь самым молодым членом Политбюро ЦК КПК 16-го созыва с 1997 по 2002 годы руководил Канцелярией Центральной комиссии по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры.