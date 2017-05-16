Москва, 17 мая, 2017, 00:58 — ИА Регнум. В Москве «с недоумением» воспринимают утверждения некоторых СМИ о том, что Россия якобы предпринимает попытки помешать воссоединению Кипра, заявила 16 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Храм Аполлона Хилатского, Кипр

«Такие утверждения отражают недовольство определённых политических сил, ориентированных на известные круги в США и Великобритании, нашей принципиальной позицией по кипрскому вопросу. Эта позиция остается неизменной: мы выступаем за достижение всеобъемлющего справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы в интересах всех жителей острова», — приводит комментарий Захаровой пресс-служба ведомства.

Представитель МИД при этом подчеркнула, что в Москве считаем недопустимыми «какие-либо попытки воздействовать на переговорный процесс извне в целях его искусственного ускорения и достижения решения кипрского вопроса любой ценой».

По её словам, «антироссийские инсинуации являются своего рода «дымовой завесой», прикрывающей реальные проблемы, которые требуют разрешения в рамках кипрского урегулирования». «Утверждения же о неких попытках России застопорить переговорный процесс не подкрепляются никакими фактами и попросту абсурдны», — отметила Захарова.

Она также добавила, что Россия успешно развивает отношения с Республикой Кипр в различных областях и выразила уверенность в том, что они «будут продолжать укрепляться и после воссоединения острова». «Знаем о настрое кипрского руководства на поступательное продвижение нашего сотрудничества. Считаем, что антироссийские выпады некоторых СМИ не идут на пользу этому процессу и не отвечают интересам самих киприотов», — заключила представитель МИД России.

Напомним, ранее в ряде западных СМИ появились публикации о якобы вмешательстве России в переговоры по кипрскому урегулированию. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее назвал подобные статьи спекуляцией, отметив, что это не то, что он считает для себя возможным комментировать.