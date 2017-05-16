МИД назвал абсурдом заявления о попытках России помешать воссоединию Кипра
Москва, 17 мая, 2017, 00:58 — ИА Регнум. В Москве «с недоумением» воспринимают утверждения некоторых СМИ о том, что Россия якобы предпринимает попытки помешать воссоединению Кипра, заявила 16 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Такие утверждения отражают недовольство определённых политических сил, ориентированных на известные круги в США и Великобритании, нашей принципиальной позицией по кипрскому вопросу. Эта позиция остается неизменной: мы выступаем за достижение всеобъемлющего справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы в интересах всех жителей острова», — приводит комментарий Захаровой пресс-служба ведомства.
Представитель МИД при этом подчеркнула, что в Москве считаем недопустимыми «какие-либо попытки воздействовать на переговорный процесс извне в целях его искусственного ускорения и достижения решения кипрского вопроса любой ценой».
По её словам, «антироссийские инсинуации являются своего рода «дымовой завесой», прикрывающей реальные проблемы, которые требуют разрешения в рамках кипрского урегулирования». «Утверждения же о неких попытках России застопорить переговорный процесс не подкрепляются никакими фактами и попросту абсурдны», — отметила Захарова.
Она также добавила, что Россия успешно развивает отношения с Республикой Кипр в различных областях и выразила уверенность в том, что они «будут продолжать укрепляться и после воссоединения острова». «Знаем о настрое кипрского руководства на поступательное продвижение нашего сотрудничества. Считаем, что антироссийские выпады некоторых СМИ не идут на пользу этому процессу и не отвечают интересам самих киприотов», — заключила представитель МИД России.
Напомним, ранее в ряде западных СМИ появились публикации о якобы вмешательстве России в переговоры по кипрскому урегулированию. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее назвал подобные статьи спекуляцией, отметив, что это не то, что он считает для себя возможным комментировать.