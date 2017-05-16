Хэфэй, Китай, 17 мая, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян призвал 16 мая, находясь с рабочим визитом в одну из восточных провинций страны, призвал бороться с бедностью посредством развития промышленности, передает агентство «Синьхуа».

Китай

Промышленное развитие играет фундаментальную роль в борьбе с нищетой, заявил Ван по время визита в провинцию Аньхой, расположенную на востоке страны.

Местные правительства должны усилить попытки развития промышленности с учетом местной специфики во имя улучшения качества и эффективности борьбы с бедностью, заявил Ван. Проекты по борьбе с бедностью также должны носить рыночную ориентацию.

Позитивно оценивая прогресс провинции на поприще борьбы с бедностью, Ван призвал местное правительство активно изучать режимы устойчивого развития индустрии фотоэлектрической солнечной энергетики при большем вовлечении в проект обедневших домохозяйств.

Напомним, что в 2016 году Китай представил руководство продвижения целей сокращения масштабов нищеты посредством развития промышленности с учетом местной специфики обнищавших районов.

По-прежнему 43 млн китайцев проживают в сельских районах в нищете на конец 2016 года. Китай ставит целью вывести всех их из бедности до 2020 года. В 2017 году Китай планирует сократить масштаб бедности более чем на 10 млн человек.

Отметим также, что Китай использует широкий спектр средство борьбы с нищетой, в том числе — развитие спроса и обучение граждан мастерству традиционных ремесел в тех районах, где это обусловлено историей и культурой.

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