Йошкар-Ола, 17 мая, 2017, 00:45 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» в Марий Эл планирует провести митинг, на котором потребует отставки министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Пашина. В этом вопросе партия намерена заручиться поддержкой коммунистов и ЛДПР, заявила председатель регионального совета «Справедливой России» Наталья Глущенко.

Пассажиры

В качестве одного из поводов справедливороссы привели в пример ситуацию со льготными перевозками в республике, сообщает «7x7». По словам Глущенко, по официальной информации итоги тендера на перевозки в садовые товарищества могут определяться все лето, к тому времени люди уже соберут урожай.

Также Глущенко подвергла критике действия депутата Госсобрания Марий Эл Ольги Цветковой и бывшего главу Минздрава Владимира Шишкина. «Она представляет «Единую Россию» и руководит республиканскими профсоюзами, является в то же время членом ОНФ. Это парадокс. В республике монетизировали льготы, как член «Единой России» она голосовала, чтобы у людей не было возможности приобрести льготные проездные билеты. Наши профсоюзы не смогут выполнять функцию защиты, если Цветкова и другие по-прежнему будут их возглавлять. Может быть, для бывшего министра здравоохранения Марий Эл Шишкина и хорошо было уйти в перинатальный центр. Что он оставил? Я недавно была в поликлинике: у входа продают бахилы, каждый посетитель должен их купить за свой счет. С талонами в электронной системе чехарда. К специалистам их обычно не бывает», — отметила Глущенко, добавив, что все бесплатные услуги можно получить в платных клиниках у тех же специалистов, но за деньги.

Депутат Горсобрания Йошкар-Олы Андрей Заболотских считает, что уровень недоверия населения республики к региональной и федеральной власти выразился в протестном голосовании. (Марий Эл вместе с Ульяновской и Иркутской областями попала в число регионов, где единороссы уступили в одномандатных округах. Выборы в Госдуму коммунист Сергей Казанков выиграл с результатом 46% у представителя «Единой России», действующего на тот момент депутата Госдумы Ларисы Яковлевой — прим. ИА REGNUM ).

«Большая часть муниципальных бюджетов — это не бюджеты развития, — констатирует Заболотских. — Объем собственных доходов не превышает 30%. Районные начальники не думают о том, как заработать, надеются на республиканские власти. В Йошкар-Оле проблема связана с тем, что практически не осталось ликвидного муниципального имущества. Доходы от приватизации снижаются ежегодно. Сверхзадачей для региональной власти будет пополнение бюджета. Она усложняется потому, что средний и малый бизнес практически задушен».

Председатель Волжского районного отделения партии Георгий Моисеев добавил, что ситуация на рынке труда не улучшается с 2015 года. Кроме того, справедливоросс подчеркнул, что необходимо поднять минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей.

Напомним, Пашин был уже дважды оштрафован как глава Минпротранса Марий Эл — за железнодорожные пригородные перевозки и авиаперевозки. Так, в июне 2016 года по итогам рассмотрения административного дела по ст.15.15.10 КоАП РФ («Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств») министра оштрафовали на 20 тыс. рублей. При заключении договора о субсидируемых авиаперевозках были значительно превышены «лимиты бюджетных обязательств, доведенных до ведомства в 2014 и 2015 годах». В результате Минтранс не исполнил часть взятых на себя финансовых обязательств, а перевозчик обратился в суд за взысканием недополученных компенсаций. В марте 2017 года глава ведомства был оштрафован на 10 тыс. рублей. Прокурорская проверка установила, что Минпромтранс республики не внес в реестр расходов бюджета на 2016 год сведения об обязательствах перед транспортной компанией, осуществляющей железнодорожные перевозки. В результате указанных действий министерство не исполнило обязательств по договору на предоставление субсидий перевозчику, что привело к образованию задолженности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Марий Эл в настоящее время — единственный регион Приволжского федерального округа, который не имеет авиасообщения с Москвой. В столицу можно попасть только поездом или автобусом. Рейсы из Йошкар-Олы в Москву и обратно не осуществляются с 1 января 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности по субсидируемым авиаперевозкам. Сообщалось, что размер долга составляет около 9 млн рублей.