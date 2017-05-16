Москва, 17 мая, 2017, 00:32 — ИА Регнум. В России начались продажи современной версии популярного кнопочного телефона Nokia 3310. С 16 мая аппарат доступен для приобретения в некоторых салонах Москвы и Подмосковья.

Nokia 3310

В других городах страны продажи пока не начались, для покупателей возможен только предзаказ. На официальном сайте Nokia телефон можно приобрести за 3990 рублей.

Обновлённая версия аппарата, напомним, была представлена в феврале на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Новая Nokia 3310 стала легче и тоньше своего предшественника. Устройство работает на платформе Nokia's Series 30+, оснащено слотом для карты памяти microSD, цветным 2,4-дюймовым экраном и камерой с разрешением 2 мегапикселя.

Телефон доступен в жёлтом, красном, сером и тёмно-синем цветах.

Читайте также: Хорошо забытое старое: выходит в свет новая версия легендарного Nokia 3310