Вашингтон, 17 мая, 2017, 00:18 — ИА Регнум. Служба безопасности Белого дома в Вашингтоне задержала неизвестного мужчину, попытавшегося проникнуть на территорию резиденции президента США, передаёт Sky News.

angela n Охрана Белого дома

Инцидент произошёл вечером 16 мая. По информации телеканала, мужчина перепрыгнул через велосипедную стойку возле северной ограды Белого дома, вскоре после чего бы задержан.

Сообщается, что после произошедшего все входы и выходы с территории Белого дома были временно закрыты. Подробностей о личности задержанного не приводится.

Напомним, в апреле стало известно, что по инициативе Секретной службы США, осуществляющей охрану Белого дома, периметр безопасности вокруг резиденции главы государства будет расширен из-за регулярных попыток несанкционированного проникновения на её территорию.

Сообщалось, что в результате увеличения буферной зоны для публики окажется недоступной территория вдоль забора с южной стороны Белого дома, вплоть до так называемого «Эллипса» — популярного места для прогулок туристов и местных жителей, где также традиционно устанавливается главная рождественская ель страны.

Один из скандальных инцидентов произошёл 10 марта, когда мужчина с рюкзаком, перебравшись через ограду Белого дома, находился на территории в течение 16 минут. Прячась за колоннами, неизвестный подошел к одному из входов в здание и попытался проникнуть внутрь. Лишь в тот момент, когда мужчина дергал ручку двери, его наконец задержали агенты Секретной службы.

После этого эпизода двое сотрудников Секретной службы были отправлены в отставку.