Донецк, 16 мая, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Несмотря на внешнюю блокаду, осуществляемую Киевом, в Донецкой Народной Республике активно укрепляется продовольственная безопасность. После запрета импорта украинской продукции из свинины государство начало самостоятельно производить и продавать мясо. «Сейчас доля собственной продукции занимает 35 процентов рынка, но к концу 2017 года поголовье свиней составит 50 тысяч, после чего будет возможно полное импортозамещение мясной продукции за счёт местного производства. Для этого есть всё необходимое: кормовая база, трудовые ресурсы и ветеринарное сопровождение», — об этом заявили представители Минагропрома ДНР.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Животноводческая отрасль всегда базируется на растениеводстве. Согласно данным Минагропрома ДНР, республика располагает 617.8 тысячи гектар земли сельскохозяйственного назначения. Из них пашня составляет 476.3 тысячи гектар. В пользовании сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств находится 238.4 тысячи гектар. Среди пропашных культур 72.3 процента приходится на зерновые и 27.33 процента на технические культуры. Под овощи и бахчу в Республике отведено 0.37 процента обрабатываемых земель.

Хотя военные действия нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Республики, а местами — продолжают их наносить, ДНР уверенно наращивает объёмы сельхозпроизводства. Один из самых ярких примеров — это рост экспорта зерновых культур. В минувшем году он составил 96.7 тысячи тонн на сумму порядка одного миллиарда рублей. Рост, достигнутый по сравнению с 2015 годом — 4.8 процента. Это достаточно высокий показатель, особенно для страны, находящейся в состоянии войны. А судя по результатам посевной 2017 года, новый урожай будет ещё выше предыдущего.