ДНР укрепляет продовольственную безопасность
Донецк, 16 мая, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Несмотря на внешнюю блокаду, осуществляемую Киевом, в Донецкой Народной Республике активно укрепляется продовольственная безопасность. После запрета импорта украинской продукции из свинины государство начало самостоятельно производить и продавать мясо. «Сейчас доля собственной продукции занимает 35 процентов рынка, но к концу 2017 года поголовье свиней составит 50 тысяч, после чего будет возможно полное импортозамещение мясной продукции за счёт местного производства. Для этого есть всё необходимое: кормовая база, трудовые ресурсы и ветеринарное сопровождение», — об этом заявили представители Минагропрома ДНР.
Животноводческая отрасль всегда базируется на растениеводстве. Согласно данным Минагропрома ДНР, республика располагает 617.8 тысячи гектар земли сельскохозяйственного назначения. Из них пашня составляет 476.3 тысячи гектар. В пользовании сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств находится 238.4 тысячи гектар. Среди пропашных культур 72.3 процента приходится на зерновые и 27.33 процента на технические культуры. Под овощи и бахчу в Республике отведено 0.37 процента обрабатываемых земель.
Хотя военные действия нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Республики, а местами — продолжают их наносить, ДНР уверенно наращивает объёмы сельхозпроизводства. Один из самых ярких примеров — это рост экспорта зерновых культур. В минувшем году он составил 96.7 тысячи тонн на сумму порядка одного миллиарда рублей. Рост, достигнутый по сравнению с 2015 годом — 4.8 процента. Это достаточно высокий показатель, особенно для страны, находящейся в состоянии войны. А судя по результатам посевной 2017 года, новый урожай будет ещё выше предыдущего.