Лондон, 16 мая, 2017, 23:53 — ИА Регнум. 16 мая на стадионе «Этихад» был разыгран матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Mancity.com Манчестер Сити — Вест Бромвич 3:1

На 27-й минуте бразильский форвард Габриэл Жезус открыл счет, замкнув прострнл Кевина Де Брёйне с правого фланга — 1:0.

Через 2 минуты бельгийский плеймейкер Кевин Де Брёйне удвоил преимущество хозяев пушечным ударом слета в левый угол — 2:0. Ассистом отметился Габриэл Жезус.

На 57-й минуте ивуарийский опорный полузащитник Яя Туре довел счет до разгромного после паса пяткой Серио Кун Агуэро — 3:0.

В конце тайма валийский вингер Хэл Робсон-Кану забил гол престижа после ассиста Аллана Ньома — 3:1.

Статистика матча («Манчестер Сити"/"Вест Бромвич»)

Удары 18/5

Удары в створ 10/3

Владение 72%/28%

Фолы 8/11

На данный момент «горожане» поднялись на вторую строчку, набрав 75 очков. «Дрозды» остались на 8-м месте с 45-ю очками.

Составы на матч:

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Компани, Коларов, Фернандиньо, Отаменди, Де Брёйне, Сане, Силва, Туре, Жезус, Агуэро.

«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Эванс, Доусон, Якоб, Ливермор, Брант, Шадли, Флетчер, Рондон.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Предупреждения: Шадли — 51, Доусон — 52, Сане — 70.

Голы: Жезус 27 — 1:0, Де Брёйне 29 — 2:0, Туре 57 — 3:0, Робсон-Кану 87 — 3:1.