Вашингтон, 16 мая, 2017, 23:48 — ИА Регнум. В округе Лос-Анджелес прошел один из крупнейших рейдов в истории США против незаконных петушиных боев, 16 мая сообщает Associated Press.

ePi.Longo Бой

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Полиция изъяла 7 тыс. птиц. Правоохранительные органы задержали 10 подозреваемых, включая владельцев здания и рабочих, заявил представитель полиции сержант Боб Боуз.

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Рейд проходил 15 мая в районе Вал Верде, примерно в 40 километрах к северу от Лос-Анджелеса. В 2007 году в том же районе полиция изъяла 2 тыс. 700 птиц.