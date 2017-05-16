«Арсенал» максимально близко приблизился к зоне ЛЧ
Лондон, 16 мая, 2017, 23:34 — ИА Регнум. На 72-й минуте лидер сборной Чили Алексис Санчес открыл счет, замкнув прострел Месута Озила с левого фланга — 1:0.
Через 9 минут Санчес оформил дубль — 2:0.
Статистика матча («Арсенал"/"Сандерленд»)
Удары 22/4
Удары в створ 13/3
Владение 64%/36%
Фолы 13/10
На данный момент «канониры» идут на 5-й строчке с 72-мя очками. «Черные коты» вылетают с последнего места в Чемпионшип с 24-мя очками.
Составы на матч:
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Мустафи, Гиббс, Санчес, Рэмзи, Озил, Беллерин, Джака, Жиру.
«Сандерленд»: Пикфорд, Джонс, О’Ши, Коне, Каттермол, Ларссон, Ндонг, Манкильо, Борини, Дефо.
Главный арбитр матча: Роджер Ист.
Предупреждения: Беллерин — 22, Монреаль — 54, Озил — 55, О’Ши — 56, Каттермол — 74, Мустафи — 90+2.
Голы: Санчес 72 — 1:0, Санчес 81 — 2:0.