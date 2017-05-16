Вашингтон, 16 мая, 2017, 23:33 — ИА Регнум. США готовы начать диалог с Северной Кореей на условиях приостановки ракетных испытаний, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

«Соединенные Штаты готовы к переговорам с КНДР, если северокорейские ракетные испытания будут остановлены», — цитирует AFP слова Никки Хейли.

Напомним, КНДР в ночь на 14 мая произвела новый запуск баллистической ракеты.

После этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал северокорейским учёным готовить новые испытания ракетного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне ракетных запусков Пхеньяна США продолжают усиливать ударную авианосную группировку своего военно-морского флота у побережья Кореи.

Кроме авианосных кораблей, в группировку входят ракетные крейсер, эсминцы и подводные лодки с крылатыми ракетами.