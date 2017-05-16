Брюссель, 16 мая, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Европейский Союз назначил нового главу своей дипломатической миссии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Bundesministerium für Europa Маркус Эдерер

Сообщается, что новым официальным представителем Евросоюза в России назначен государственный секретарь Министерства иностранных дел Германии Маркус Эдерер.

Решение о назначении Эдерера Могерини приняла в рамках масштабной перестановки в посольском корпусе Евросоюза. Всего были заменены главы 41 представительства Евросоюза за рубежом.

Все кандидатуры будут окончательно утверждены только после согласия властей принимающих стран.

Напомним, сейчас представителем Евросоюза в Москве является бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас. Он занимает этот пост с сентября 2013 года.

Что касается Эдерера, то с 1990 по 1993 годы он работал в российском посольстве Германии в качестве референта по экономике.