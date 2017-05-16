Москва, 16 мая, 2017, 23:08 — ИА Регнум. «Украинцы ради комфорта предали Россию», — заявил 16 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале журналист Сергей Доренко, комментируя видеосюжеты о нападении украинских националистов на говорившего по-русски таксиста в городе Каменское (бывший Днепродзержинск — прим. ИА REGNUM ) Днепропетровской области и о том, как украинская писательница Лариса Ницой вызвала полицию в киевское кафе, где ее отказались обслуживать на украинском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Доренко отметил, что по национальности он украинец, его родственники живут «от Одессы до Луганска». Говоря о проявлениях нетерпимости националистов к русскому языку, он заявил:

«Есть огромная часть украинцев, которые голосовали, в сущности, за комфорт материальный, и в этой связи очень надеялись на Евросоюз и Януковича в 2013 году. Именно комфорт, ничего больше. К сожалению, даже эти мирные (граждане — прим. ИА REGNUM ) совершили внутреннее предательство, потому что ради этого комфорта они предали Россию, они предали отношения с Россией, они согласны плюнуть на Россию, и под их молчаливое согласие такое творят радикалы. И именно потому, что 90% надеялись похлебку получить и мерседес подержанный, радикалы танцуют на гробах».

Остановившись подробнее на инцидентах с агрессией по отношению к русскоязычным, Доренко отметил, что Украина — это, «по крайней мере, четыре больших региона: юг, восток, центр и запад».

«Они разные. Диктует всем запад, не со всем согласен юг и совсем не согласен восток», — уточнил Доренко и добавил: «После любой войны будет мир. Вы, там, четыре Украины: сделайте так, чтобы всем четырём было хорошо. Почему вы не можете так сделать?».

Напомним, по данным следствия, водителю такси в Каменском разбили голову металлическим прутом за то, что он говорил с пассажирами по-русски. Второй таксист, бросившийся на помощь коллеге, получил пулевые ранения. Вскоре после задержания нападавших появилась информация, что они работают в охране депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Яроша. Жена таксиста, который пострадал от пуль националистов, Ольга Роюк заявила журналистам, что их семья «с начала войны помогает воинам АТО и деньгами, и водой, и одеждой»: «Мы проукраинцы. Мы — за Украину, только не за такую. Мы за Украину, где не будут убивать наших людей».