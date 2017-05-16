Москва, 16 мая, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считает что минимальная цена на водку должна быть снижена до 100−130 рублей за пол-литра. Такое предложение значится в материалах Минпромторга, подготовленных к совещанию в Совете Федерации, сообщает сегодня, 16 мая, ТАСС.

Водка

Специалисты Минпромторга считают, что государство должно сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на снижение цен на легальный алкоголь.

По мнению Минпромторга, оптимальная цена на водку составляет 100−130 рублей за бутылку в 0,5 литра. Кроме того, ведомство считает, что необходимо снять избыточные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции.

Речь идет о легализации интернет-торговли алкоголем, допущении продажи алкоголя в нестационарных объектах сельской местности, разрешении торговли алкоголем на розничных рынках, в магазинах при АЗС, в санаторно-курортных учреждениях и на спортивных объектах.

Также предлагается дифференцировать стоимость лицензии на продажу алкогольной продукции. В Москве и Санкт-Петербурге ее стоимость должна составлять 65 тыс. руб., в остальных городах РФ — 25 тыс. руб., а в сельских поселениях — 3,5 тыс. руб., уверены в Минпромторге.

При этом Минпромторг собирается предложить полностью запретить розничную продажу пищевой спиртосодержащей продукции («пищевых добавок»), называя их алкогольным суррогатом. Но это никак не касается непищевых спиртосодержащих жидкостей, подчеркивается в материалах.