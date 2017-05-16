Киев, 16 мая, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Для полноценной блокировки запрещенных украинским правительством российских сайтов понадобится порядка двух лет и не менее $1млрд, заявил председатель интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко.

Иван Шилов REGNUM

«Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства $1 млрд», — приводит слова Федиенко телеканал «112 Украина».

Причем, по его мнению, полностью заблокировать российские сайты все равно невозможно.

Федиенко заявил, что технические возможности Украины позволяют блокировать не сами сайты, а часть интернет-системы на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко 16 мая утвердил новый список российских физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции. В новый список включены 1228 физических и 468 юридических лиц. В их числе — социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», поисковик «Яндекс» и бухгалтерская программа «1С».