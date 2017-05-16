Саранск, 16 мая, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Ученые Мордовии получили первый патент, действующий в зарубежных странах, на звукопоглощающий слоистый материал. Патентовладельцем является Мордовский Государственный университет имени Огарева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Mrsu.ru Первый для ученых Мордовии патент, действующий в зарубежных странах

Авторы разработки — ученые архитектурно-строительного факультета Василий Черкасов, Юрий Юркин и Валерий Авдонин. По словам авторов, изобретение относится к комбинированным вибро-шумопоглощающим материалам и применяется в автомобильной промышленности. Он позволяет существенно снизить шум в салоне автомобиля и акустическое воздействие транспортного средства на окружающую среду. Разработанный материал эффективно работает в диапазоне температур от — 40 до +80⁰С, легко монтируется на поверхности транспортного средства.

Разработка ученых в настоящее время передана по лицензии ООО «Завод герметизирующих материалов» (Дзержинск, Нижегородская область) для коммерциализации на территории России. В связи с дальнейшим коммерческим внедрением инновационной разработки и было принято решение о ее патентовании в зарубежных государствах-участниках Евразийской патентной конвенции — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане и Туркмении.