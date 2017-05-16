Чебоксары, 16 мая, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Стратегия экономической безопасности России, утверждённая президентом Владимиром Путиным, детализирует задачи, поставленные им в послании, и «дает команду на перезапуск всей экономической системы страны». Кроме того, данная стратегия дает «хорошие шансы» региональным экономикам включиться в международные «производственные цепочки». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал член комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Чувашии Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Парламентарий считает, что принятая Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года является «не только логичным продолжением конкретизации задач», которые поставил Владимир Путин в своём послании перед правительством РФ и регионами страны, но и «программным документом».

«Я считаю, что президент дает команду на перезапуск всей экономической системы страны. При этом через призму экономической безопасности ставится задача обеспечить высокое качество жизни населения. А залогом и инструментом такого обеспечения является развитая конкурентная экономика, в том числе цифровая экономика», — говорит Олег Николаев.

По мнению депутата, обозначенные в документе 40 показателей экономической безопасности «задают высокий стандарт экономических отношений». А чтобы вовлечь «в экономический оборот» весь потенциал России, в том числе используя территориальные особенности страны, поставлена задача совершенствования территориального планирования и национального расселения «с целью сбалансированного пространственного и регионального развития». Ещё один важный момент — повышение качества образования и использование в производстве «результатов интеллектуального труда».

Олег Николаев также подчёркивает, что данная стратегия «практически создает основу плана действий» правительства и органов власти всех уровней, поэтому чиновникам «будет сложно работать формально и, как это нередко бывает, ради отчета»: «То есть проводимые мероприятия должны будут дать ощутимые результаты в плане экономического развития как отраслей, так и отдельных территорий Российской Федерации, что должно отражаться на качестве жизни населения».

«Несомненно, Стратегия экономической безопасности дает хорошие шансы региональным экономикам России включиться как в общероссийские, так и в международные производственные цепочки. В выигрыше будут те регионы, которые последовательно действовали в плане развития научного потенциала региона, добивались наращивания инвестиций в экономику регионов, производили консолидацию иных внутренних ресурсов», — уверен депутат Госдумы.

Говоря о Чувашии, Олег Николаев отметил, что республика «по интегральным показателям имеет хороший стартовый потенциал»: к примеру, «исторически на достаточно высоком уровне находятся» инновационная, географическая, экологическая составляющие.

«Однако сложившаяся за последние годы динамика снижения инвестиций, заработной платы и как следствие — снижение потребительского спроса, создают дополнительные риски для республики в конкуренции с другими регионами. К сожалению, за последние годы так и не была выстроена системная работа по продвижению имеющегося инновационного потенциала, при этом в корпорации развития Чувашской Республики происходят частые смены руководителей — соответственно, отсутствует скоординированная работа по продвижению региона и включения предприятий республики в глобальные производственные цепочки. На очень низком уровне используются возможности территориального развития Чувашии в рамках участия в федеральной программе моногородов. Названные упущения республики неприятны еще и потому, что обсуждаемая Стратегия экономической безопасности по сути систематизирует отдельные направления развития экономик регионов, поддерживаемых на федеральном уровне в течение нескольких последних лет», — аргументирует свою позицию Олег Николаев.

При этом депутат подчёркивает, «исходя из привычных лично оптимистичных подходов», что Стратегия экономической безопасности «открывает реальные возможности для ускоренного развития экономики Чувашской Республики»: «Так как у нас имеются предприятия-флагманы в своих отраслях: это и электротехника, и машиностроение, и экологически чистые продукты питания. Их включение в масштабные проекты по реализации данного указа, помимо развития самих предприятий, открывает ещё и возможности для малого и среднего бизнеса, образования, сферы услуг, поскольку в экономике все взаимосвязано».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года, в которой определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности. Среди основных целей политики по обеспечению экономической безопасности — повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала. Среди мер по достижению этих целей в стратегии упоминаются улучшение инвестиционного климата, деофшоризация экономики, совершенствование механизма ответных мер в случае применения санкций, оптимизация налоговой нагрузки на бизнес, повышение эффективности бюджетных расходов, преодоление зависимости от импортных поставок сложного оборудования и предотвращение рейдерских захватов.