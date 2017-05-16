София, 16 мая, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Компания «Oberthur Fiduciaire АД — София», акционером которой является типография Болгарского народного банка (БНБ), получила аккредитацию от Европейского центрального банка, дающую ей право участвовать в тендерах на производство банкнот евро, сообщает пресс-служба болгарского регулятора.

Евро

«Oberthur Fiduciaire АД — София» — совместное болгарско-французское предприятие, основанное в ноябре 2013 года. Количество сотрудников компании превышает 200 человек, а объём различных купюр, произведённых ею для международного рынка, достиг 1 млрд экземпляров.

Сообщается, компания успешно смогла подтвердить своё соответствие критериям Европейского центробанка по безопасности и технологическим возможностям, а также по комфортным условиям труда и соблюдению природоохранного законодательства.

Предприятие, как отмечается, входит в число крупнейших налогоплательщиков в Болгарии.

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Напомним, что евро на сегодняшний день является иностранной валютой на территории Болгарии, которая состоит в Европейском союзе с 2007 года. С начала 2015 года Болгария ведёт переговоры с правительствами 19 стран еврозоны о введении евро взамен национальной валюты — лева.

О точных сроках присоединения страны к еврозоне речи пока не ведётся, на данный момент обсуждается запуск Болгарией приёмного механизма ERM 2. В начале мая в третий раз вступивший в должность премьер-министра Болгарии Бойко Борисов назвал введение евро одним из приоритетов своего нового кабинета.

Следует отметить, что однозначного мнения по вопросу присоединения к еврозоне в руководстве республики нет. По мнению отдельных членов правительства, болгарская экономика на нынешнем этапе недостаточно стабильна для этого. Более того, по данным социологов, почти три четверти населения страны выступает против введения валюты Евросоюза, а однозначно поддерживает такое решение лишь около 10%.

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