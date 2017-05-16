Йошкар-Ола, 16 мая, 2017, 22:12 — ИА Регнум. В Звениговском районе Марий Эл на территории поселка Суслонгер объявлен карантин в связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц. Соответствующий указ подписал врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Носитель вируса

Эпизоотическим очагом определен 29 квартал Суслонгерского лесного участка Суслонгерского участкового лесничества Звениговского лесничества. Угрожаемая зона — в радиусе 5 км от поселка, в наблюдаемую зону — в пределах радиуса 10 км от очага — попали 8 населенных пунктов.

На указанных территориях введены ограничения на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок.

Комитету ветеринарии Марий Эл поручено разработать и утвердить план мероприятий «по ликвидации очага гриппа птиц» и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории республики. Протокол мероприятий в рамках карантина определен на внеочередном заседании правительства Марий Эл 13 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее карантин по птичьему гриппу был объявлен в Татарии. Заболевание птиц выявлено на ООО «Птицекомплекс Лаишевский». Куры, субпродукты и яйца, в числе прочего, реализованы на муниципальные предприятия Казани и других городов Татарии, а также в торговые сети Республик Коми, Марий Эл и Башкирии.

Вокруг Лаишевской птицефабрики официально установлен карантин, 10 мая были сожжены более 15 тыс. голов. Всего на предприятии порядка 400 тыс. голов, но за первую неделю мая уже пали около пяти тыс. из них.

Позднее в список населенных пунктов, где зафиксирован падеж птицы попали село Абсалямово в Ютазинском районе, село Шумково в Рыбно-Слободском районе, село Нижний Нурлат, деревня Нижненурлатская и село Чувашская Менча Нурлатского района, а также поселок Дербышки в Казани.