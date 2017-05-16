Вашингтон, 16 мая, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым была очень хорошей. Такое заявление Трамп сделал сегодня, 16 мая, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас была очень, очень успешная встреча с министром иностранных дел России», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что ожидает от встречи с Лавровым «много успеха» в будущем. Кроме того, Трамп отметил, что выступает за расширение количества стран, готовых вместе с США бороться с мировым терроризмом.

Заявление Трампа прозвучало на фоне очередной русофобской истерии в американских СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ США сегодня распространил информацию о том, что на встрече с Лавровым Трамп якобы разгласил некую секретную информацию, касающуюся террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Белый дом и МИД РФ эту информацию уже опровергли. Более того, советник Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что присутствовал на переговорах и ничего подобного, о чем пишут СМИ, не было.