Вашингтон, 18 мая, 2017, 06:14 — ИА Регнум. За бурным обсуждением увольнения чересчур увлекшегося директора ФБР как-то упустили из вида другие новости из Вашингтона. Актуальные известия обсуждает в своей статьей редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Официальный твиттер Дональда Трампа

Заслуживают внимания два президентских указа, один из которых снимает ограничение на участие религиозный организации в политической и общественной жизни (а значит — делает шаг к традиционалистскому обществу), а другой призван повысить эффективность работы правительства через оптимизацию координации между его членами.

Более того: в отмене пресловутой Obamacare, которая казалось уже гиблым делом, Трамп таки тоже продвинулся. Новая версия отмены Obamacare принята, первую часть битвы (чтобы стать законом, проект должен получить одобрение Сената) за нее республиканцы могут записать на свой счет.

И это не говоря о том, что республиканцы обошли демократов и в части бюджета на следующий год: весь компромисс свелся к тому, что демократы добились отказа от прямого финансирования стены на границе с Мексикой и еще кое-чего, по мелочи. Мелочи, конечно, относительные, но по сравнению с тем, что получили республиканцы, действительно не создают впечатления равноценного обмена: команда Трампа получила увеличение военного бюджета на 50 миллиардов долларов, значительное сокращение расходов на Государственный департамент и далее, не по мелочи.

И, наконец, встреча Трампа с Лавровым, по итогам которой американский президент разместил в своем твиттере фото с главой МИД РФ. А рядом — еще одно, со встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Как говорится, почувствуйте разницу: Истерика медиа и тонкая игра Путина —Трампа

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