Варшава, 18 мая, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Казалось, что «Право и Справедливость» ставит на Ле Пен. Нельзя сказать, однако, правда ли Польша рассчитывала на победу лидера «Национального фронта», одно известно точно: польского посла во Франции нет с июля 2016 года. Характерно, что тогда же были назначены послы Польши в России и в Германии, то есть в странах, результаты будущих выборов в которых казались полякам очевидными.

Прибытие послов Польши в Париж для объявления Генриха Анжуйского избранным королем Речи Посполитой. XIX век

А вот относительно Франции, возможно, такой уверенности не было, во всяком случае, информация о кандидатуре на пост посла появилась через несколько дней после победы Макрона. А поскольку Макрон, мягко говоря, не спешит встречаться с польскими политиками, то и первый шаг — даже ряд шагов — должна делать Польша.

Как именно начнет исправлять Варшава отношения с Парижем, за последнее время испорченные вследствие конкретных ошибок поляков? Читайте статью: Съест ли Варшава жабу после победы Макрона

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