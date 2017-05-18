Москва, 18 мая, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Своей непрерывной популярностью «Место встречи» обязано не какому-то одному условию, типа лихого сюжета или звезды в главной роли. Хотя там есть и одно, и другое, и многое еще, делающее фильм всенародно любимым. Но вопрос, чья же позиция вернее — Жеглова или Шарапова — нет-нет, да и возникает при обсуждении этой ленты.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР С фронта — в МУР

Шарапов, как мы помним, представляет условно либеральную, правозащитную (в хорошем смысле) точку зрения. Жеглова в таком противопоставлении современные псведолибералы назвали бы в лучшем случае совком из рода кровавой гэбни, хотя, например, исполнитель роли Шарапова Владимир Конкин вообще не считал, что эти два героя — антагонисты. И тем не менее это не снимает фундаментального нравственного вопроса, заявленного в фильме: допустимы ли в борьбе с преступниками нечистоплотные средства? Может, нельзя до их уровня опускаться и надо действовать строго по закону, не обходя его там, где можно обойти, чтобы прихватить за шиворот бандита?

Если вспомнить, во что обходилась деятельность условной «Черной кошки» в тяжелые послевоенные годы и во что обошлась стране ее победа в 90-е, то несомненно: истинно гуманна позиция героя Высоцкого. Многие в этом смогли убедиться своими глазами. Если в чем и можно посочувствовать опять-таки условному «Жеглову» — так это в том, что ему не дали додавить врагов окончательно. Выращивая воров в законе для поддержания каких-то границ в преступных коллективах, решая, таким образом, тактическую задачу, страна проиграла в стратегии, пропитавшись блатной идеологией и воровской романтикой.

А идейные наследники гуманного и искреннего условного Шарапова, позднесоветские интеллигенты, исказив и изуродовав озвученное им понимание гуманизма, с радостью проводили эту искаженную идею в реальность. Но поскольку они, в отличие от него, не были фронтовиками, знавшими ценность человеческой жизни, то их выродившееся во вседозволенность «милосердие» обернулось чудовищной трагедией.

Подробнее о фильме читайте здесь: «Место встречи изменить нельзя»… Да и не хочется

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