Париж, 17 мая, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Экономика Франции, пребывающая в сложной ситуации после многолетнего правления евросоциалистов, ставит перед новоизбраным президентом Макроном нелегкую задачу по исправлению ситуации. О том, с чем придется столкнуться моложавому лидеру движения «Вперед», ставшему теперь лидером Французской республики, повествует статья постоянного автора ИА REGNUM Владимира Добрынина.

«Авгиевы конюшни» Олланда. За работу, Макрон

Хотя Макрон своей основной задачей победы над неугодной евроэлитариям Ле Пен справился, впереди еще остаются такие «мелочи», как необходимость управления страной в условиях разного рода потрясений, которые ожидают Францию в не таком уж далеком будущем.

Прежде всего требуется решение проблемы государственного долга, который продолжает нарастать. На сегодняшний день каждый гражданин Франции должен более 33 тыс. евро в рамках госдолга родной страны. Еще требуется прибавить к этому растущий дефицит бюджета, что значительно страшнее госдолга, поскольку впереди — санкции и штрафы Евросоюза, предназначенные для тех, кто превышает установленный лимит в 3% дефицита.

Макрон как выдвиженец еврооптимистов не сможет уклониться от аккуратной выплаты дани Евросоюзу, что вряд ли станет хорошим средством оздоровления именно французской экономики.

И, наконец, отдельную проблему являет собой ситуация с безработицей, перевалившей за 10% только по официальным данным.

Как же планирует справиться со всеми этими бедами Эммануэль Макрон и не справятся ли они с ним раньше, читайте в статье: «Бомба замедленного действия для Макрона — экономика»

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