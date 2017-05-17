Киев, 17 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Обзор украинской прессы за период с 4 по 10 мая демонстрирует нынешнее понимание «победы над фашизмом» многими украинскими информагенствами, которые считают вполне возможным праздновать победу над гитлеровцами, прославляя их прислужников. Или хотя бы не обращая внимания на их прославление. Самые интересные выдержки из украинских новостей читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Иван Шилов ИА REGNUM

Некоторые другие источники обращают внимание на то, что 8 и 9 мая явились бесспорным доказательством раскола украинского общества на две части, относящихся друг к другу где с подозрением, а где и с ненавистью.

Одним из ярких примеров нынешней ситуации на Украине в целом оказалось празднование 9 мая в городе Херсоне. Здесь колонна, прошедшая с красными флагами и портретами солдат-освободителей, была многотысячной. Многолюдно также было и на Площади героев Сталинграда, где собрались празднующее. Люди встретились, несмотря на угрозы националистов-необандеровцев и показали себе и всему обществу, что организованное сопротивление запугиванию не удастся сломить хулиганскими выходками шайки неофашистов.

О том, как праздновали День Победы в различных украинских городах и какова была реакция местной прессы, читайте в статье: «Демонстрация с портретами Бандеры и Шухевича — это наша поддержка Европы!»

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