Киев, 16 мая, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что через бухгалтерскую программу «1С» Россия подрывает безопасность Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Турчинов заявил, что пользование этим российским программным продуктом облегчает кибершпионаж и кибератаки со стороны России.

Недавние кибератаки, которым подверглись компьютерные сети целого ряда стран по всему миру, Турчинов приписал пресловутым «русским хакерам», а заодно и программе «1С». При этом предводитель Совета национальной безопасности и обороны Украины признаёт, что альтернативы этой программе не существует.

По данным украинского портала «Униан», доля программы «1С» на бухгалтерском рынке Украины достигает 98%.

Турчинов отметил, что власти Украины пока не могут заставить всех бухгалтеров страны отказаться от российского программного обеспечения. Тем не менее для государственных и бюджетных учреждений такой отказ и переход на некие программные продукты украинского производства является обязательным.

Напомним, 16 мая 2017 года президент Украины Пётр Порошенко запретил использовать в стране российскую бухгалтерскую программу «1С», российский поисковик «Яндекс», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».