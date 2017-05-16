Нижний Новгород, 16 мая, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Рынок перевозок, который существует сегодня в Нижнем Новгороде, можно назвать диким. Как сообщили в мэрии ИА REGNUM, об этом заявил директор городского департамента транспорта и связи администрации Александр Голофастов.

Андрей Репин ИА REGNUM Общественный транспорт Нижнего Новгорода

«Выработаны какие-то свои непонятные правила работы перевозчиков. Нарушения во всем — в маршрутах, расписании, количестве подвижного состава. Поэтому, естественно, здесь нужно наводить порядок».

Голофастов подчеркнул, что для решения накопившихся проблем общественного транспорта муниципалитет выработал ряд неотложных комплексных мер, которые позволят нижегородцам в ближайшее время почувствовать положительные изменения ситуации. В частности были приняты изменения в документ планирования, в котором прописаны все правила перевозки пассажиров, что позволит трансформировать маршрутную сеть. Открытые конкурсы на новые маршруты будут объявлены в мае 2017 года.

«Мы ознакомились с опытом наиболее продвинутых в плане транспортных перевозок Казани и Екатеринбурга. Нигде нет такого огромного количества перевозчиков, там 3−4 крупных оператора, в зависимости от количества проживающих жителей, а маршруты разыгрываются на конкурсе. Мы понимаем, что активная позиция муниципалитета вызывает недовольство ряда заинтересованных перевозчиков, которые выступают против любого реформирования, а в защите своих интересов порой используют сомнительные методы, пытаясь, таким образом, шантажировать власть», — заявил директор департамента.

Он заявил, что действия предпринимателей, выступающих против разработанных чиновниками нововведений, являются противоречащими государственным задачам и публичным интересам граждан и направлены на вовлечение горожан в решение вопросов личной выгоды.

Голофастов обвинил частных перевозчиков в том, что они «практически не платят налоги, имеют оборот неучтенных наличных средств из-за отсутствия системы АСКОП, и тем самым получают преимущество перед муниципальным транспортом».

«У них отсутствует или является формальным медицинское освидетельствование водителей, технический осмотр автобусов перед выпуском в линию и после, не проводится профилактическая работа по вопросам транспортной безопасности и вопросам безопасности дорожного движения, отсутствует необходимая транспортная инфраструктура».

Начальник департамента также заявил, что по количеству ДТП с участием частных перевозчиков мы занимаем первое место. Поэтому во главу угла сейчас ставится безопасность пассажиров, которая до этого находилась на последнем месте. В связи с этим одним из основных требований является обновление подвижного состава. Причем совершенно неважна марка автобуса, главное условие — они должны быть средней вместимости — удобные с широкими дверями, низким полом и подъемниками для инвалидов.

«Требования к частным перевозчикам или их подвижному составу не предусматривают наличие автобусов именно марки «Вектор», на которые ссылаются некоторые перевозчики. В постановлении об организации проведения открытого конкурса указаны совсем другие критерии: количество ДТП по вине юридического лица, опыт осуществления регулярных перевозок, максимальный срок эксплуатации машин (возраст автомобилей). Таким образом, предприниматель, обладающий таким подвижным составом, имеет все шансы на победу в конкурсе, участвовать в котором имеет право любой желающий».

При этом чиновник заявил, что любые попытки отдельно взятых перевозчиков исказить существующее положение дел и обвинить администрацию города в ангажированности какому-либо заводу-производителю или предпринимателю — не состоятельны и безосновательны.