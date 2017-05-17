Москва, 17 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Сроки появления у российских ВКС нового истребителя МиГ-35, постоянно сдвигаются. Это противоречит той широкой информационной кампании, которая сопровождала первые новости о планируемой закупке данного истребителя российскими военными. В причинах наблюдаемого противоречия разбирался Леонид Нерсисян, военный обозреватель ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin МиГ-35

В качестве одного из преимуществ нового истребителя, являющегося результатом глубокой модернизации своего предшественника МиГ-29 эксперты называют наличие активной фазированной антенной решетки (АФАР) бортовой радиолокационной системы, так называемого комплекса «Жук-А». Это решение, позволяющее значительно улучшить «зрение» боевой машины, до сих пор не прошло стадию отладки. Также вопросы возникают и по другим узлам нового истребителя поколения 4++, общие с его зарубежными аналогами.

Все перечисленное не дает возможности уверенного попадания этой модели боевого самолета в коридор «цена-качество», без чего точно спрогнозировать его судьбу не представляется возможным. Особенно, если учитывать наличие уже испытанных машин семейства «Су» и дышавшего в спину ПАК ФА, который должен открыть поколение 5.

Подробности читайте в статье: «Примет ли Россия на вооружение новейший истребитель МиГ-35?»

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