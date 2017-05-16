Сингапур, 16 мая, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Сингапур готов сотрудничать с Китаем и другими странами в рамках проекта «Нового шелкового пути», заявил министр национального развития Лоуренс Вонг, 16 мая сообщает CNA.

Kremlin.ru Участники круглого стола лидеров Международного форума «Один пояс, один путь». Пекин, 15 мая 2017 года

«Я думаю, что это будет огромным стимулом для развития торговли, связей и инфраструктуры, — заявил Вонг.

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«С точки зрения Сингапура, сообщение, которое я передаю китайским лидерам и другим партнерам, с которыми мы встречались на форуме, заключается в том, что Сингапур поддерживает проект «Нового шелкового пути» и готов работать с КНР и другими странами», — добавил министр национального развития Сингапура.

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Напомним, 14−15 мая в Пекине прошел международный саммит «Один пояс, один путь». В саммите приняли участие представители 110 государств и 20 международных организаций.

В ближайшие пять лет Китай планирует инвестировать в страны, расположенные вдоль «Нового шелкового пути», до $150 млрд.