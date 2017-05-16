Сингапур готов к сотрудничеству с КНР в рамках «Нового шелкового пути»
Сингапур, 16 мая, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Сингапур готов сотрудничать с Китаем и другими странами в рамках проекта «Нового шелкового пути», заявил министр национального развития Лоуренс Вонг, 16 мая сообщает CNA.
«Я думаю, что это будет огромным стимулом для развития торговли, связей и инфраструктуры, — заявил Вонг.
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«С точки зрения Сингапура, сообщение, которое я передаю китайским лидерам и другим партнерам, с которыми мы встречались на форуме, заключается в том, что Сингапур поддерживает проект «Нового шелкового пути» и готов работать с КНР и другими странами», — добавил министр национального развития Сингапура.
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Напомним, 14−15 мая в Пекине прошел международный саммит «Один пояс, один путь». В саммите приняли участие представители 110 государств и 20 международных организаций.
В ближайшие пять лет Китай планирует инвестировать в страны, расположенные вдоль «Нового шелкового пути», до $150 млрд.