Астана, 17 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Закон, по-новому регулирующий отношения кредитора и кредитуемого, включая также необходимое правовое обеспечение коллекторской деятельности, принят в Казахстане. Открывает ли новый закон достаточные возможности для развития казахстанской сферы кредитования, рассматривает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Казахстан

Этот закон вполне может стать одним из хороших ускорителей социально-экономического развития страны. Но только в том случае, если его использование будет соответствовать необходимым высоким юридическим нормам, диктуемым современностью.

Несостоятельные должники — это большая проблема повсюду на планете, и Казахстан в этом ряду не является исключением. Как сделать так, чтобы денег стало больше, а должников меньше? И можно ли совместить одно с другим? Над этими вопросами ученые-экономисты человеческой цивилизации бьются вот уже не одно столетие.

Конец ХХ — начало XXI века — это период, внесший значительные коррективы в классические отношения должника и кредитора в связи с бурным развитием средств связи и транспорта. Несмотря на это, любая цивилизованная страна, желающая обладать здоровой экономикой, обязательно должна регулировать вопросы кредитования, как отдельных граждан, так и крупных юридических лиц, держа руку на пульсе текущего состояния дел в данной области.

Подробный разбор преимуществ, содержащихся в новом казахстанском законе, вы можете прочитать в статье: «Долг в 2/3 годовой зарплаты страны: что для Казахстана закон о коллекторах?»

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