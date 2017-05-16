Челябинск, 16 мая, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Разгрузить парковки в центре Челябинска и создать единую, цивилизованную систему парковочных пространств в мегаполисе запланировали власти Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Челябинской городской думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

Глава гордумы Станислав Мошаров констатирует, что на текущий момент в Челябинске просто нет единой, цивилизованной системы парковочных пространств. Парковки возникают стихийно, без продуманного плана. Поэтому власти города будут решать проблему. На обустройство парковок в центре потребуется не менее 300 млн рублей, считает Мошаров. Для решения задачи потребуется инвестор, которому будут необходимы правовые условия для вложения средств.

На инициативу челябинских властей уже откликнулась московская компания ЗАО УК «РВМ Капитал», которая готова вложиться в проект. По предварительным данным компании, на реализацию проекта потребуется 15 лет, за это время будет создано порядка 8 тыс. парковочных мест. При этом «РВМ Капитал» выступит в качестве концессионера и после реализации проекта претендует на долю выручки в 90%, оставшиеся 10% пойдут в бюджет города.

На каждой парковке будет паркомат, парковки озеленят и прилегающую территорию благоустроят, нанесут разметку. Концессионер предлагает установить тариф — 30 рублей в час с 8:00 до 20:00 по местному времени, кроме выходных и праздников. Предполагается бесплатное использование парковки инвалидами, ветеранами войны и труда, а также многодетными семьями.

Как считает инвестор, единое платное парковочное пространство в Челябинске снизит время стоянки в зонах где мало парковочных мест, сделает комфортным посещение объектов в городе, улучшит архитектурных облик Челябинска. Сообщается, что подобным образом решена проблема парковок в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Белгороде, Владивостоке, Екатеринбурге и других города. Отметим, таким образом российские власти перенимают европейские принципы обустройства парковочного пространства в крупных городах Российской Федерации.

Проекту обустройства платных парковок в Челябинске предстоит получить экспертные оценки и пройти общественные слушания.

Напомним, «РВМ Капитал» финансирует в Челябинской области проект по строительству Уральской скоростной железнодорожной магистрали «Челябинск-Екатеринбург», а также реконструкцию и благоустройство набережной реки Миасс от улицы Кирова до завода оргстекла.

Отметим, власти Челябинска и Челябинской области реализуют и нацелены реализовывать инфраструктурные проекты с привлечением концессионеров. Таким образом реализована работа по сбору штрафов с водителей, нарушивших правила дорожного движения, и попавших в поле зрения камер видеофиксации с помощью системы АПК «Безопасный город». В планах Челябинских властей сдать в концессию собственность некоторых городских МУПов, работающих в сфере ЖКХ, транспорта и пр.

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