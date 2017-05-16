Нижний Новгород, 16 мая, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Конкурс по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами в Нижегородская область планируется объявить до конца 2017 года объявить. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, об этом на полях проходящего в Нижнем Новгороде форума «Великие реки» заявил заместитель губернатора Александр Байер.

Андрей Репин ИА REGNUM Свежая несанкционированная свалка мусора в лесопарковой зоне Щелковского хутора в Нижнем Новгороде

По данным министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, региональный оператор по обращению с отходами согласно федеральному законодательству должен появиться до 1 января 2019 года.

«В настоящее время мы завершаем подготовку нормативной базы, затем начнем процедуры ее согласования и к концу года можем уже выйти на конкурсные процедуры», — подчеркнул в свою очередь министр экологии и природных ресурсов Арсений Дряхлов.

Байер также сообщил, что в рамках научной части форума участникам предстоит обсудить предложения, которые сформированы в Нижегородской области в рамках разработки федеральной программы по оздоровлению Волги, а также выполнение мероприятий, направленных на обустройство Чебоксарского водохранилища на отметке 63 метров и строительства нижегородского гидроузла.

Большая часть обсуждения также коснется темы обращения с отходами, ликвидации несанкционированных свалок.