Челябинск, 16 мая, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Оргкомитет из челябинских чиновников и общественных деятелей сформирован для подготовки к празднованию 100-летия со дня создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Как закалялась сталь». Реж. Николай Мащенко. 1973. СССР Павел Корчагин

В оргкомитет вошли ветераны комсомола, студенческих отрядов, министры регионального правительства, члены ветеранских и общественных организаций, депутаты гордумы и Законодательного собрания, представители органов власти городских округов и муниципальных районов.

В настоящее время развернута активная работа по формированию списка мероприятий поиска ресурсов для их проведения. Будут задействованы возможности общественных организаций, их горизонтальные связи, и организационный потенциал властной вертикали.

В ходе первого заседания оргкомитета рассмотрена подготовка к юбилею, принят календарный план мероприятий на предстоящие два года, собраны рабочие группы. Рабочие группы оргкомитета: Группа планирования и координации проводимых мероприятий — председатель глава фонда имени Поляничко — Леонтий Рабченок, Группа информационной поддержки юбилейных мероприятий под председательством депутата ЗСО Марины Поддубной, Группа «Книга памяти областной комсомольской организации» — под руководством главы Совета ветераном Челябинской области Анатолия Суркова, Группа Оргкомитет научной конференции «Комсомол в истории и судьбах поколений» — возглавляет ректор Челябинского педуниверситета Владимир Садырин. Также созданы группы: финансового обеспечения проектов, бюро ММТ «Спутник» и восстановления музея «Орлёнок».

В концепции юбилейных мероприятий прописаны их основные цели. Ими являются ретроспектива исторических этапов развития молодежного движения России (от создания ВЛКСМ до современности), воспитание бережного и уважительного отношения к историческому прошлому молодежного движения, привлечение внимания органов законодательной и исполнительной власти, широкой общественности к проблемам современной молодежи.

Задачами проводимых акций обозначены поддержка функционального и согласованного взаимодействия организаций, обеспечивающих стратегические приоритеты развития молодежного движения в Челябинской области, разработка, апробация и применение новых форм и методов воспитания в деятельности молодежных организаций Челябинской области, использование потенциала комсомольского движения в вопросах формирования законопослушания молодежи, патриотического, трудового, нравственного воспитания и привлечение широкого круга общественности, населения к участию в юбилейных мероприятиях.

На текущий момент создан сайт «Комсомол74.рф», который наполняется информацией. Далее, по мере развития, на нем обещают разместить материалы о наиболее ярких событиях в истории областной комсомольской организации, истории воспитанников комсомола, состоявшихся событиях, связанных с празднованием 100-летия ВЛКСМ в регионе.

Напомним, история создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) начинается с 29 октября 1918 года, когда был создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). К 1980-м годам в ВЛКСМ состояло свыше 30 млн Советской молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Организация была распущена 28 сентября 1991 года.

История СССР неразрывно связана с молодежным движением под руководством Советского комсомола. Активную роль комсомольцы сыграли в годы Гражданской войны 1918−1922 годов, проявили мужество и отвагу в период Великой Отечественной войны в 1941—1945. В послевоенный период комсомольцы в первых рядах шли восстанавливать разрушенное хозяйство СССР. В период наращивания экономического потенциала, коммунистическая молодежь Советского Союза трудилась на комсомольских ударных стройках, возводила электростанции, осваивала целину, строила заводы и фабрики, развивала колхозы и совхозы, создавала города. Одной из последних Великий комсомольских строек было строительство стратегической Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа).

Однако в позднесоветский период комсомольские организации Советского Союза выступили авангардом по разрушению советской системы. Организация стала мутировать, в лидеры выдвигались люди обладающие корыстным мировоззрением. Комсомольская среда стала социально патогенной, с отрицательным отбором человеческих качеств. Позже в постсоветский период комсомольские работники одними из первых получили доступ к собственности, используя механизмы приватизации.

Переродившиеся бывшие лидеры коммунистической идеологии стали новыми «капиталистическими проповедниками», при этом получив основные средства производства в частные руки в результате приватизационных схем разного масштаба.