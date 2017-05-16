Киев, 16 мая, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко пообещал пристроить к киевскому мемориалу «Родина-мать» памятник участникам «АТО» с рабочим названием «Агрессия России», сообщает украинское издание «Вести».

Turist.life Монумент «Родина-мать» — центральная фигура «Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» в Киеве

По информации издания, сами «херои АТО» якобы горячо поддержали идею увековечить свои «подвиги».

Стоит отметить, что в комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры выразили мнение, что место для создания такого мемориала выбрано не самое удачное.

Украинское издание «Вести» приводит мнение главного художника музея Анатолия Гайдамаки, который заявил, что планируемое сооружение не будет «мемориалом в общепринятом понятии», а явится комплексом «символов и аллегорий».

Ранее официальный Киев не решился разрушить памятник «Родина-мать» в соответствии с новым законом о «декоммунизации», но распорядился срезать или скрыть герб Советского Союза на монументе.