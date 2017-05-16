Тамбов, 16 мая, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Тамбовская область войдет в новый федеральный туристический маршрут, связанный с жизнью и деятельностью великого ученого Ивана Мичурина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Его разработкой Тамбовщина займётся вместе с Рязанской областью, где родился выдающийся биолог и селекционер.

Culture.ru Дом-музей И.В. Мичурина в Мичуринске

Об этом шла речь на заседании IX Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ, которое провел в Рязани заместитель председателя правительства Виталий Мутко. В работе приняли участие заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрий Голубев.

Говоря о развитии внутреннего туризма, Виталий Мутко отметил, что каждому региону необходимо найти «свою привлекательность, свою «изюминку». По его мнению, в этом плане «хорошие перспективы есть у нового межрегионального проекта, который познакомит туристов с жизнью выдающихся ученых, в том числе Ивана Мичурина». Эту инициативу поддержала замминистра культуры РФ Алла Манилова, обратившись к представителям Рязанской и Тамбовской областей с поручением разработать самостоятельный туристический маршрут.

Как пояснил Юрий Голубев, к работе над этим проектом тамбовские специалисты совместно с коллегами из Рязани приступят в ближайшее время. Он напомнил, что в Тамбовской области уже разработан и утвержден на федеральном уровне туристско-рекреационный кластер «Мичуринский». Объекты показа этого кластера могли бы войти в новый межрегиональный маршрут.

Развитию внутреннего туризма сегодня уделяется большое внимание на федеральном уровне. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что именно внутренний туризм может приносить ощутимые бюджетные доходы и служить «катализатором социально-экономического развития территорий». Большой туристический потенциал в этой сфере есть у тамбовского наукограда, считает губернатор Александр Никитин, и его надо развивать. Так в рамках нового маршрута, посвященного Ивану Мичурину, Тамбовская область может привлечь туристов не только посещением музея ученого, но и, к примеру, практическими уроками садоводства, дегустацией экологически чистых продуктов, мастер-классами в сфере агрообразования и другими уникальными предложениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тамбове с 29 апреля по 7 мая на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых» впервые прошла неделя туризма «Отдыхаем дома!», направленная на развитие туристической сферы региона. Акция приурочена к началу туристического сезона. Прямо с выставки можно было отправиться, например, в Мичуринск, очаровывающий своими музеями-усадьбами и атмосферой небольшого уютного городка, или в усадьбу Сергея Рахманинова Ивановку. Гостям также предложили экскурсионные маршруты в ближайшее Притамбовье, по малым городам и селам Тамбовщины.

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