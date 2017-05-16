Москва, 16 мая, 2017, 20:26 — ИА Регнум. В Российской Федерации по оценкам экспертов, находятся от 8 до 10 миллионов нелегальных мигрантов. Об этом сказано в докладе уполномоченной по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяны Москальковой, который опубликован сегодня, 16 мая, на сайте «Российской газеты».

Иван Шилов ИА REGNUM

Москалькова отмечает, что в российском обществе серьезное напряжение создает нелегальная трудовая миграция.

«Несмотря на большую работу, проведенную законодательными и правоприменительными органами государственной власти, в том числе миграционными подразделениями МВД России, по экспертным оценкам, в Российской Федерации находится от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов», — сказано в докладе уполномоченной.

Такая ситуация порождает социальную напряженность среди российских граждан, а также нарушает права самих мигрантов.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что центры временного содержания нелегальных мигрантов в России переполнены. Он подчеркнул, что власти должны серьёзно отнестись к этой проблеме и приступить к решению проблем в сфере их административного выдворения за пределы страны.