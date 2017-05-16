Псков, 16 мая, 2017, 20:20 — ИА Регнум. 17−19 мая в Пскове пройдет третий Германо-Российский социальный форум в рамках рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в нём примут участие представители России и Германии, в том числе советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Михаил Федотов и почетный председатель Германо-Российского форума, посол в отставке, доктор Эрнст-Йорг фон Штуднитц.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В программе форума — обсуждение вопросов развития социальной сферы, в том числе участие инвалидов в общественной жизни, проблемы пожилых и людей в тяжёлой жизненной ситуации. Кроме того, на форуме намерены обсудить взаимодействие некоммерческих общественных организаций и средств массовой информации, развитие социального форума и германо-российских социальных партнёрств.

Участники форума планируют посетить фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство», который откроется 17 мая в Пскове, а также побывать в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

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Напомним, что форум «Петербургский диалог» был создан в 2001 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера Германии Герхарда Шредера. С тех пор встречи проводятся ежегодно, попеременно в России и Германии. На нем общественные организации открыто и широко обсуждают актуальные общественные проблемы и вопросы российско-германских отношений.